Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen: Onun aşk ve sevgisini hayatın detaylarında yaşadım

Bezmen; "Yemeğimi masama getirir, bir zoom görüşmesindeysem bōyle sevgi dolu notlarla tepsimi hazırlayıp bırakırdı. Onun aşk ve sevgisini hayatın detaylarında yaşadım. Hem de öyle derin ve güzel yaşadım ki, şimdi bunlarda teselli arıyorum" dedi.