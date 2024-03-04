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Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen: Onun aşk ve sevgisini hayatın detaylarında yaşadım
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında yaşamını yitirmişti Savacı'nın ani ölümüyle sarsılan eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından duygu yüklü bir paylaşım yaptı.
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Tolga Savacı, geçtiğimiz hafta pazartesi günü ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun cenazesi, vasiyeti üzerine ABD'de defnedildi. Savacı, cumartesi günü New Jersey eyaletinde son yolculuğuna uğurlandı.
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Eşinin acısını yaşayan yazar Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayımladı.
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Nermin Bezmen yoğun çalıştığı zamanlarda eşinin hazırladığı yemeklerden bahsederek, Tolga Savacı'nın kendisine bıraktığı bir 'yemek' notunu paylaştı.
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Bezmen; "Yemeğimi masama getirir, bir zoom görüşmesindeysem bōyle sevgi dolu notlarla tepsimi hazırlayıp bırakırdı. Onun aşk ve sevgisini hayatın detaylarında yaşadım. Hem de öyle derin ve güzel yaşadım ki, şimdi bunlarda teselli arıyorum" dedi.