Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'den boşanma açıklaması: Allah'tan korkusuz yalan haberler, biz boşanmadık

Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından eşiyle boşandıklarına dair çıkan haberlere yanıt verdi.

"ALLAH'TAN KORKUSUZ YALAN HABERLER"

Eşinin acısını yaşayan yazar Nermin Bezmen, sosyal medyada dolaşan 'boşanma' iddiaları ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bezmen paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: