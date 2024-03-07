Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'den boşanma açıklaması: Allah'tan korkusuz yalan haberler, biz boşanmadık
Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 26 Şubat günü ABD'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin acısını yaşayan yazar Nermin Bezmen son olarak sosyal medya sayfasından eşiyle boşandıklarına dair çıkan haberlere yanıt verdi.
Oyuncu Tolga Savacı ile yazar Nermin Bezmen, 2010 yılında başlayan ilişkilerini 2015’te nikâh masasına taşımıştı. 2017'de ABD'ye yerleşen çiftten Savacı, yaşamını yitirdi ve vasiyeti üzerine New Jersey'de toprağa verildi.
Sanat dünyasını yasa boğan acı haberi ünlü oyuncunun eşi Nermin Bezmen duyurmuştu. Savacı ile 2015 yılında evlenen yazar Nermin Bezmen, Instagram hesabından eşini fotoğrafını paylaşıp, duygu yüklü bir mesaj yayınlamıştı.
"Yüreğim kanıyor! Kanıyor! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuza yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, Atilla'cığım, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz."
Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından eşiyle boşandıklarına dair çıkan haberlere yanıt verdi.
"ALLAH'TAN KORKUSUZ YALAN HABERLER"
Eşinin acısını yaşayan yazar Nermin Bezmen, sosyal medyada dolaşan 'boşanma' iddiaları ile ilgili bir paylaşım yaptı. Bezmen paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: