Tolgahan Sayışman takipçilerini uyardı! 'Çocuklarınıza dikkat edin'

Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, üç yıllık birlikteliklerini 2017'de evlilikle taçlandırmışlardı. 2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, 2021'de kızları Alina'yı kucaklarına almıştı.

Ünlü çift, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden sonra radikal bir karara imza atmıştı. Sayışman, eşi Almeda Abazi'nin depremden korkması nedeniyle çocuklarıyla birlikte Arnavutluk'a taşınmıştı.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Ünlü çiftin mutlu evlilikleri devam ediyor. Sayışman, Instagram'dan yaptığı yeni paylaşımla sevenlerini meraklandırdı.

"ANTİBİYOTİK FAYDA ETMİYOR"

Oyuncu, sevenlerini telaşlandıran mesajında; ''Adenovirüs adında bir illet virüs ile mücadele veriyoruz 10 gündür. Çocuklarınıza dikkat edin. Spesifik bir ilaç ya da antibiyotik fayda etmiyor. Kendi bağışıklığıyla atlatabiliyorlar. Bol sıvı, dinlenme, ateş düşürücüler fayda sağlıyor'' ifadelerini kullandı.