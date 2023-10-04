Tom Hanks: Yapay zeka reklam için görüntümü çaldı

Oscar ödüllü Tom Hanks, sosyal medya hesabından takipçilerini uyardı. 67 yaşındaki Tom Hanks, diş sağlığı hakkında yapılan bir reklamda kendi görüntüsünün kullanıldığını belirtti. Hanks, görüntüsünün yapay zekayla yapıldığını ve izninin alınmadığını söyledi.

"YAPAY ZEKA SAYESİNDE FİLMLERİM YAPILMAYA DEVAM EDECEK"

Tom Hanks, "Dikkat! Benim yapay zeka versiyonumu içeren bir diş sigortası planının tanıtımını yapan video var. Benim bununla hiçbir ilgim yok" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Tom Hanks, daha önce yaptığı açıklamalarda öldükten sonra yapay zeka sayesinde filmlerde yer alabileceğini söylemişti. 'The Adam Buxton' adlı podcast'e katılan Hanks, "Herkes deep fake teknolojisi veya yapay zeka sayesinde kendini herhangi bir yaşta yeniden yaratabilir. Yarın bana bir otobüs çarpabilir ama oyunculuğum ve performanslarım devam eder" dedi.

Tom Hanks "Ekrandaki kişinin gerçekte ben olup olmadığını söylemek de mümkün olmayacak. Çünkü oldukça gerçekçi görünecekler" ifadelerine yer verdi.