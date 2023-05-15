Tom Hanks'ten yıllar sonra gelen 'Forrest Gump' itirafı

Yeni kitabı 'Başka Bir Büyük Sinema Başyapıtının Yapılışı'nı tanıtmak için New Yorker Live etkinliğinde konuşan Tom Hanks, kendisine Oscar getiren 'Forrest Gump'la ilgili konuştu.

"BU FİLM KİMSENİN UMRUNDA OLACAK MI?"

Ünlü oyuncu, filmin yönetmeni Robert Zemeckis'e "Hey Bob, sana bir sorum var. Bu film kimsenin umurunda olacak mı?" diye sorduğunu ve "Bu adam aptal ayakkabıları, tuhaf takım elbisesi ve çocuk kitaplarıyla dolu çantasıyla bir şeyin üzerinde oturuyor. Burada kimseye bir anlam ifade edecek bir şey yapıyor muyuz?" dediğini açıkladı.

MAYIN TARLASINA BENZETTİ

Tom Hanks, yönetmeni Robert Zemeckis'in durumu bir mayın tarlasına benzettiğini ifade etti. Hanks, Zemeckis'in "Kendi yıkımımızın tohumlarını ekiyor olabiliriz" dediğini söyledi.

6 DALDA OSCAR ALDI

Öte yandan "Forrest Gump" filmi, dünya çapında 678 milyon doları aşan gişe yapmış ve "En İyi Film" de dahil olmak üzere altı Akademi Ödülü kazanmıştı.