Tom Holland ile nişanlandığı konuşulan Zendaya’dan ilişkilerdeki tehlike çanları hakkında net mesaj

"HERKESE NAZİK OLAN İNSANLARA HAYRANLIK DUYARIM"

Interview Magazine için bir araya gelen Zendaya ve Robert Pattinson, hem arkadaşlıklarını hem de son dönemde peş peşe üç projede birlikte çalışma deneyimlerini konuştu.

Sohbetin başında Zendaya, bir insan hakkındaki düşüncelerini belirleyen en önemli unsurlardan birinin profesyonel hayattaki tavırlar olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Çalışma hayatında bizim için belirleyici olan unsurlardan biri, insanların set ekibine nasıl davrandığıdır. Sadece oyunculara, yönetmenlere veya yapımcılara değil, herkese nazik olan insanlara hayranlık duyarım. Çok belirleyici olan şey, bir ekibin belirli bir oyuncu hakkında ne hissettiğidir; çünkü kameralar kayıtta değilken insanların nasıl olduğunu görme şansına sahipler."