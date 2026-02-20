Tom Holland ile nişanlandığı konuşulan Zendaya’dan ilişkilerdeki tehlike çanları hakkında net mesaj
Zendaya, Robert Pattinson ile başrolü paylaştığı 'The Drama' filmi öncesinde birini tanırken esas aldığı kriterleri ve taviz vermediği sınırlarını paylaştı. Tom Holland ile devam eden mutlu birlikteliğine de değinen ünlü oyuncu, özel hayatının dengelerini nasıl koruduğuna dair samimi açıklamalarda bulundu.
Zendaya, yeni projesiyle gündemdeyken ikili ilişkilerde neleri "kırmızı bayrak"(red flag) olarak gördüğünü paylaşıyor. 29 yaşındaki oyuncu, şu sıralar Robert Pattinson ile başrolü paylaştığı "The Drama" filminin tanıtımını yürütüyor. Filmde evlilik hazırlığı yapan ancak bu süreçte sarsıntılı bir dönem geçiren nişanlı bir çifti canlandıran ikili, rollerinden yola çıkarak gerçek hayattaki bakış açılarını anlattı. Zendaya, verdiği son röportajda bir partnerde aradığı özelliklere değinirken Tom Holland ile olan birlikteliğine dair ipuçları da verdi.
"HERKESE NAZİK OLAN İNSANLARA HAYRANLIK DUYARIM"
Interview Magazine için bir araya gelen Zendaya ve Robert Pattinson, hem arkadaşlıklarını hem de son dönemde peş peşe üç projede birlikte çalışma deneyimlerini konuştu.
Sohbetin başında Zendaya, bir insan hakkındaki düşüncelerini belirleyen en önemli unsurlardan birinin profesyonel hayattaki tavırlar olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
"Çalışma hayatında bizim için belirleyici olan unsurlardan biri, insanların set ekibine nasıl davrandığıdır. Sadece oyunculara, yönetmenlere veya yapımcılara değil, herkese nazik olan insanlara hayranlık duyarım. Çok belirleyici olan şey, bir ekibin belirli bir oyuncu hakkında ne hissettiğidir; çünkü kameralar kayıtta değilken insanların nasıl olduğunu görme şansına sahipler."
“KÖPEĞİM İÇİN KAVGAYI KESİNLİKLE GÖZE ALIRIM”
Sohbet sırasında konu evcil hayvanlara geldiğinde Robert Pattinson, "Birinin köpeğine tuhaf bir şekilde bakması, senin için o kişi hakkında olumsuz bir işaret midir?" sorusunu yöneltti. Zendaya’nın cevabı netti: "Köpeğim için kesinlikle kavgayı göze alırım."
"İNSANLAR KATMANLI VE KARMAŞIKTIR, HATALAR YAPARLAR"
Pattinson ve Zendaya, zamanın insanları nasıl değiştirdiği ve kişinin yeni yönlerinin süreç içinde nasıl keşfedildiği üzerine de konuştu. Zendaya, insanların göründüğünden daha karmaşık yapılar olduğunu vurguladı: "İnsanlar katmanlı ve karmaşıktır, hatalar yaparlar. Kültürel farklılıklar vardır. Ama aynı zamanda sadece 'Bu kaba. Bu kötüce' dedirten şeyler de vardır. Tam tersi de mümkün; birini uzun zamandır tanıyabilirsiniz ve o değişebilir ya da onu daha derin bir düzeyde tanıdıkça 'Vay canına, senin bu yanını görmemiştim' diyebilirsiniz."