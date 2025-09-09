Toronto Film Festivali: En iyi kırmızı halı görünümleri
Venedik Uluslararası Film Festivali'nin hemen ardından sinema şöleni, 4-14 Eylül tarihleri arasında sürecek olan Toronto Uluslararası Film Festivali (TIFF) ile devam ediyor. Bu kadar çok büyük yapımın prömiyerinin gerçekleştiği bir festivalde, kırmızı halıda pek çok ünlü ismi görmek de mümkün. 2025 Toronto Uluslararası Film Festivali’nde kırmızı halıda boy gösteren bazı ünlülerin görünümlerini görebilirsiniz.
Angelina Jolie
Angelina Jolie çikolata kahvesi Gabriela Hearst trençkot elbise ile kırmızı halıda görülürken, mücevher tercihini Cartier'den yana kullandı.
Anya Taylor-Joy
Anya Taylor Joy açık mavi Dior elbisesiyle katıldı.
Scarlett Johansson
Scarlett Johansson sırtındaki dövme detayını belli eden özel tasarım Valentino elbisesi tercih etti.
Natalie Portman
Natalie Portman, Jacquemus imzalı sade siyah mini elbisesiyle festivalde yer aldı.