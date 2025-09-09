Toronto Film Festivali: En iyi kırmızı halı görünümleri

Venedik Uluslararası Film Festivali'nin hemen ardından sinema şöleni, 4-14 Eylül tarihleri arasında sürecek olan Toronto Uluslararası Film Festivali (TIFF) ile devam ediyor. Bu kadar çok büyük yapımın prömiyerinin gerçekleştiği bir festivalde, kırmızı halıda pek çok ünlü ismi görmek de mümkün. 2025 Toronto Uluslararası Film Festivali’nde kırmızı halıda boy gösteren bazı ünlülerin görünümlerini görebilirsiniz.

Özge Çolak

Özge Çolak
1 / 10
Toronto Film Festivali: En iyi kırmızı halı görünümleri - Resim : 1

Angelina Jolie 

Angelina Jolie çikolata kahvesi Gabriela Hearst trençkot elbise ile kırmızı halıda görülürken, mücevher tercihini Cartier'den yana kullandı. 

2 / 10
Toronto Film Festivali: En iyi kırmızı halı görünümleri - Resim : 2

Anya Taylor-Joy 

Anya Taylor Joy açık mavi Dior elbisesiyle katıldı.  

3 / 10
Toronto Film Festivali: En iyi kırmızı halı görünümleri - Resim : 3

Scarlett Johansson 

Scarlett Johansson sırtındaki dövme detayını belli eden özel tasarım Valentino elbisesi tercih etti. 

4 / 10
Toronto Film Festivali: En iyi kırmızı halı görünümleri - Resim : 4

Natalie Portman 

Natalie Portman, Jacquemus imzalı sade siyah mini elbisesiyle festivalde yer aldı. 