Toten Hosen depremzedeler için konser verdi! 1 milyon euro topladı

Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremlerden zarar görenlere yardımlar gelmeye devam diyor. Alman rock grubu Toten Hosen, depremzedeler için kolları sıvadı. Toten Hosen, depremlerden zarar görenler için konser verdi.

1 MİLYON EURO TOPLANDI

Konser öncesinde satışa sunulan biletler, yaklaşık 1 dakika içinde tükendi. Konser esnasında da devam eden yardım kampanyasında özel tişörtler satışa çıkartıldı. Yaklaşık 11 bin kişinin katıldığı konserde, bilet satışından 600 bin euro ve bağışlarla da 400 bin euro olmak üzere 2 saat içinde toplam 1 milyon euro toplandı. Yardım kampanyası önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Die Toten Hosen (@dietotenhosen_official)'in paylaştığı bir gönderi

"HER BAĞIŞ İÇİN SİZİNLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Die Toten Hosen grubunun solisti Campino konser öncesi hayranlarına seslendi. Ünlü solist, "Bizi burada bir araya getiren korkunç bir olay. Ve bu bir yas değil, mücadele gecesi olacak. Her bağış için sizinle birlikte mücadele ediyoruz" dedi. Campino konser sırasında Türkiye'deki deprem bölgesinde bir tanıdığının, yakınları olduğunu söyleyerek, "Tanıdığım biri, insanların orada ölen akrabalarını aramak için saatler harcadığını ve mezarlıkların aşırı kalabalık olduğunu belirtti" ifadelerini kullandı. Campino'nun bu sözleri esnasında salonda duygusal anlar yaşandı.