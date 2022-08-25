Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'ten videolu mesaj

Bugün, İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs Bodrum merkezden Yalıkavak Mahallesi yönüne giderken bir kamyonetle çarpıştı. İbrahim Tatlıses, sıkıştığı minibüsten çıkartılarak Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne götürüldü. AA, kazada yaralanan iki kişi ile kamyonet şoförünün de yaralı olarak hastaneye götürüldüğünü duyurdu.

İBRAHİM TATLISES'TEN İLK VİDEO

Yapımcı Polat Yağcı, Instagram hesabından İbrahim Tatlıses'in bir videosunu paylaştı. Videoda, Tatlıses'in şarkı söylediği görüldü.