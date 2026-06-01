Travis Scott İstanbul konserinde yüzünü göstermedi, 20 dakika performans sergiledi

Travis Scott'ın Türkiye'deki ilk sahne performansı hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Scott'ın Türkiye'deki ilk organizasyonu daha bilet satış sürecinde fiyatlarıyla gündem olmuştu.

Etkinlik için satışa sunulan bazı bilet kategorilerinin 50 bin TL seviyelerine kadar ulaştığı dikkat çekmişti.

20 DAKİKA KALDI, YÜZÜNÜ GİZLEDİ

İstanbul'daki etkinlikte sahneye yaklaşık bir saat gecikmeli çıkan Scott'ın sadece 20 dakika sahnede kalması ve yüzünü göstermemesi seyircilerin tepkisine neden oldu.

Binlerce kişinin katıldığı organizasyon, izleyiciler tarafından yuhalanırken, etkinlik sonrası çok sayıda tepki paylaşımı yapıldı.