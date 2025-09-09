TRT spikeri Gülden Özel yaşamını yitirdi

1967 yılında Antakya'da doğan Gülden Özel, 1988'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Başarılı spikerlik sınavının ardından TRT Ankara Radyosu'nda kariyerine başlayan Özel, daha sonra TRT Ankara Televizyonu'na geçerek ekranlara adım attı. "Akşama Doğru", "Gide Gide Gap", "Gündem", "45 Dakika" ve "Kahve Molası" gibi birçok programa imza atan Gülden Özel, 1997-2012 yılları arasında ise TRT 2 Ana Haber ve TRT 1 Sabah Haberleri bültenlerini sunarak izleyicilerin hafızasında yer edindi.

KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel ile evli ve bir çocuk annesi olan Özel, uzun yıllar kanserle mücadele etti. Tedavisi devam ederken çok sevdiği mesleğini de sürdürdü.

10 EYLÜL'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Gülden Özel, 10 Eylül Çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak. Kocatepe Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.