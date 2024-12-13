Tuba Büyüküstün kırmızı halıda; kıyafetine beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Suudi Arabistan'da düzenlenen Kızıldeniz Film Festivali'nin jüri üyelerinden biri oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Tuba Büyüküstün kırmızı halıda; kıyafetine beğeni yağdı - Resim : 1

Kızıldeniz Film Festivali'ne jüri üyesi olarak katılan Tuba Büyüküstün, tekrardan kırmızı halıda boy gösterdi.

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Tuba Büyüküstün kırmızı halıda; kıyafetine beğeni yağdı - Resim : 2

Geçtiğimiz günlerde ülkemizden de ünlü isimlerin katıldığı açılış töreniyle başlayan Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde devam ediyor.

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Tuba Büyüküstün kırmızı halıda; kıyafetine beğeni yağdı - Resim : 3

Festivalin dördüncü edisyonunda, ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, jüri üyeleri arasında yer aldı.

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Tuba Büyüküstün kırmızı halıda; kıyafetine beğeni yağdı - Resim : 4

Tuba Büyüküstün, Hollywood'un ünlü isimlerini ağırlayan festivalin son gösteri törenin kırmızı halısında boy gösterdi. Ünlü ismin kıyafetine beğeni yağdı.