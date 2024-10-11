Tuba Büyüküstün, saçlarını kendi kestiği anları paylaştı: Bazı anılarla vedalaşma vakti gelmişti

Tuba Büyüküstün bu paylaşımı sosyal medyanın da gündemine oturdu. Takipçileri oyuncuya "Çok dramatize etmişsin", Ara makasa biraz fazla anlamlar mı yükledin acaba", "Saç kesme değil kırık alma olmuş", "Sen iyi bir kuaförsün", "Güzel anılarla uzasın" gibi yorumlar yaptı.