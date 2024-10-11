Tuba Büyüküstün, saçlarını kendi kestiği anları paylaştı: Bazı anılarla vedalaşma vakti gelmişti

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Tuba Büyüküstün bu kez saçlarını kendi kestiği anları paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Tuba Büyüküstün, saçlarını kendi kestiği anları paylaştı: Bazı anılarla vedalaşma vakti gelmişti - Resim : 1

42 yaşındaki ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan isimlerden biri. Son paylaşımı takipçilerini hayrete düşürdü. 

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Tuba Büyüküstün, saçlarını kendi kestiği anları paylaştı: Bazı anılarla vedalaşma vakti gelmişti - Resim : 2

Tuba Büyüküstün, ayna karşısında kendi saçlarını keserek "Hiç duydunuz mu bilmiyorum saçlar anı biriktirir derler. Bazı anılarla vedalaşma vakti gelmişti. Yenilerine..." notunu düştü.

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Tuba Büyüküstün, saçlarını kendi kestiği anları paylaştı: Bazı anılarla vedalaşma vakti gelmişti - Resim : 3

Tuba Büyüküstün bu paylaşımı sosyal medyanın da gündemine oturdu. Takipçileri oyuncuya "Çok dramatize etmişsin", Ara makasa biraz fazla anlamlar mı yükledin acaba", "Saç kesme değil kırık alma olmuş", "Sen iyi bir kuaförsün", "Güzel anılarla uzasın" gibi yorumlar yaptı.

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Tuba Büyüküstün, saçlarını kendi kestiği anları paylaştı: Bazı anılarla vedalaşma vakti gelmişti - Resim : 4