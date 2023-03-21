Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik'ten depremzedeler için Fransa'da yardım gecesi
Ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlarımız için ünlü isimlerden yardımlar gelmeye devam ediyor. Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik, depremzede çocuklar için Fransa'da yardım gecesi düzenliyor.
Birçok ünlü, 6 Şubat'tan itibaren afet bölgesine giderek depremzede vatandaşlara yardım etmeye ve hayati ihtiyaçlarını karşılamaya yardım ediyor. Bu isimlerden biri olan oyuncu Tuba Büyüküstün de meslektaşı Fırat Çelik ile birlikte depremlerden etkilenen milyonlarca çocuk için düzenlenen yardım gecesinde ev sahipliği yapacak.
UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Fransız sanatçıların katılımı ile 3 Nisan 2023'te La Tour Eiffel Tiyatrosu’nda gerçekleşecek gecenin tüm geliri UNICEF Türkiye’ye aktarılacak" ifadelerine yer verdi.
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YARDIM KAMPANYASINA KATILACAK OLAN ÜNLÜLER
Artus - Oyuncu
Jeremy Ferrari - Oyuncu
Paul Mirabel - Komedyen
Verino - Oyuncu
La Bajon - Komedyen
Camille Aumont Carnel - Yazar