Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik'ten depremzedeler için Fransa'da yardım gecesi

Birçok ünlü, 6 Şubat'tan itibaren afet bölgesine giderek depremzede vatandaşlara yardım etmeye ve hayati ihtiyaçlarını karşılamaya yardım ediyor. Bu isimlerden biri olan oyuncu Tuba Büyüküstün de meslektaşı Fırat Çelik ile birlikte depremlerden etkilenen milyonlarca çocuk için düzenlenen yardım gecesinde ev sahipliği yapacak.

UNICEF İyi Niyet Elçisi olan Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Fransız sanatçıların katılımı ile 3 Nisan 2023'te La Tour Eiffel Tiyatrosu’nda gerçekleşecek gecenin tüm geliri UNICEF Türkiye’ye aktarılacak" ifadelerine yer verdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tuba Büyüküstün (@tubabustun.official)'in paylaştığı bir gönderi

YARDIM KAMPANYASINA KATILACAK OLAN ÜNLÜLER

Artus - Oyuncu

Jeremy Ferrari - Oyuncu

Paul Mirabel - Komedyen

Verino - Oyuncu

La Bajon - Komedyen

Camille Aumont Carnel - Yazar