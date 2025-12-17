Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın ikizleri artık genç kız oldu! Son hali görenleri şaşırttı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün’ün magazin dünyasından uzak bir şekilde büyüttükleri ikiz kızları Maya ve Toprak, babalarının son paylaşımıyla yeniden gündeme oturdu. Henüz küçük birer çocukken hafızalarımıza kazınan Maya ve Toprak’ın 13 yaşına basarak ergenlik dönemine adım atmış olmaları, görenleri şaşırttı
Türk sinema ve dizi dünyasının en popüler isimlerinden Tuba Büyüküstün ile başarılı oyuncu Onur Saylak’ın 2011 yılında Paris’te gerçekleşen masalsı düğünleri, o dönemin en çok konuşulan magazin olaylarından biriydi.
Birbirlerine olan uyumlarıyla hayranlık uyandıran ikili, evliliklerini 2012 yılında kucaklarına aldıkları ikiz kızları Maya ve Toprak ile taçlandırmıştı. Ancak 6 yıl süren bu birliktelik, 2017 yılında sessiz sedasız ve tek celsede son buldu.
Boşanma sonrası yollarını tamamen ayıran ve kızları için dahi olsa kameralar karşısında yan yana gelmemeyi tercih eden ikili, hayatlarını farklı rotalarda sürdürdü.
Tuba Büyüküstün daha sakin ve yalnız bir hayatı tercih ederken; Onur Saylak 2020 yılında Gözde Yılmaz ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten bir de oğlu dünyaya gelmişti.