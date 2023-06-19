Tuba Büyüküstün'den gözü yaşlı paylaşıma açıklama

Yılın belli bir bölümü kızları Maya ve Toprak ile Fransa'da yaşayan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Nişantaşı'nda görüntülendi.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN: İÇİMDEN GELDİ

Ünlü oyuncuya geçtiğimiz günlerde yaptığı ağlamaklı paylaşımı soruldu. Instagram hesabından ağlarken fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, "Özel bir nedeni var mı?" sorusuna tebessüm ettikten sonra, "Özel bir nedeni yok. 'İçimden geldi' diyelim" diye açıklamada bulundu.

"ZEYTİN AĞACININ DEVAMI GELİYOR"

Murat Boz, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz ile başrolünü paylaştığı 'Zeytin Ağacı' dizisi konuşan Büyüküstün, "Dizinin devamı geliyor. Bu yaz çekimlerine başlayacağız. Yakında detaylar paylaşılır. Yine Ayvalık'ta mı çekilecek, net bilmiyorum. Severek yer aldığım bir proje oluyor. Ekip ve oyuncu arkadaşlarım çok tatlı ve işlerinde çok iyi isimler" şeklinde konuştu.