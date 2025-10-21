Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı sorusuna yanıt

Hakan Sabancı'nın ünlü oyuncu Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra Tuba Büyüküstün ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.

Hakan Sabancı, Tuba Büyüküstün'ün fotoğrafını beğenmiş kısa bir süre sonra da geri almıştı. Sabancı, konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

Büyüküstün, katıldığı bir galada basın mensuplarıyla bir araya geldi. Habertürk'te yer alan habere göre; Büyüküstün, gazetecilerin kendisine yönelttiği Hakan Sabancı sorusuyla bir anda neye uğradığını şaşırdı.

"UTANIYORUM"

Basın mensuplarının, Hakan Sabancı'nın fotoğrafını beğenip geri çekmesini hatırlatması üzerine Tuba Büyüküstün, "Bir şey söyleyebilir miyim? Ben, şu an gerçekten bu sorulardan utanıyorum. Başka zaman konuşalım" yanıtını verdi.