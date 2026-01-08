Tuba Büyüküstün’den Paris çıkarması: Karın tadını böyle çıkardı
Paris'te yaşayan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, uzun süredir ekranlardan uzak olmasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını etkilemeye devam ediyor. Işıklar şehri Paris'i etkisi altına alan yoğun kar yağışının ardından kendisini dışarı atan güzel oyuncu, beyazlar içindeki şehrin büyüleyici atmosferinde objektif karşısına geçti.
'Çemberimde Gül Oya', 'Babam ve Oğlum' ve 'Kara Para Aşk' gibi unutulmaz yapımların yıldızı Tuba Büyüküstün, yaşamını sürdürdüğü Paris'ten paylaştığı son karelerle gündeme geldi.
Bir süredir ikiz kızları Maya ve Toprak ile birlikte Fransa'nın başkenti Paris'te sessiz ve huzurlu bir hayat süren 43 yaşındaki başarılı oyuncu, şehri etkisi altına alan yoğun kar yağışını adeta bir görsel şölene dönüştürdü.
Ekranlardan uzak kaldığı dönemde vaktinin çoğunu çocuklarına ve sanat projelerine ayıran Büyüküstün, dondurucu soğuğa rağmen Paris sokaklarında objektif karşısına geçti. Doğal güzelliği ve zahmetsiz şıklığıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun karlar altındaki pozları, kısa sürede Instagram’da beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Takipçileri, her zamanki gibi duruluğunu koruyan Büyüküstün’e "Karlar kraliçesi", "Paris’in zarafetiyle bütünleşmiş bir güzellik" gibi övgü dolu mesajlar gönderdi.