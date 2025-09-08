Tuba Büyüküstün'den Şükrü Özyıldız'la aşk iddialarına yalanlama geldi

Uzun bir aradan sonra "Zeytin Ağacı" dizisinin üçüncü sezonu için kamera karşısına geçen oyuncu Tuba Büyüküstün, rol arkadaşı Şükrü Özyıldız ile yeni bir aşka yelken açtığı iddialarını yalanladı.

Dizide Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz ile başrolü paylaşan Büyüküstün'ün, üçüncü sezonda partneri olan Şükrü Özyıldız ile aşk yaşadığına dair çıkan haberler, magazin gündemini hareketlendirdi.

Hakkındaki iddialar üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan 43 yaşındaki ünlü oyuncu, "Bazı magazin hesapları tarafından çıkarılmış aşk haberlerinin aslı yoktur. Tüm ekiple beraber harika bir çekim süreci geçirdik" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, iki oyuncu arasındaki ilişki söylentilerine son noktayı koydu.

Öte yandan uzun süredir devam eden birliktelikleriyle tanınan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, geçtiğimiz Şubat ayında aldıkları ayrılık kararıyla hayranlarını şaşırtmıştı.