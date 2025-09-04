Tuba Büyüküstün'den yaza veda paylaşımı: "Bir yazı daha devirdik, gözler dolu dolu"
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, bu yaza veda ederken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yaz mevsiminin son günlerinde çektiği fotoğrafları hayranlarıyla paylaşan Büyüküstün, duygusal bir notla yazın bitişine duyduğu hisleri ifade etti.
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün yaz mevsiminin bitişine sosyal medyadan yaptığı duygusal bir paylaşımla veda etti.
Yeni projesinin çekimleri için Ayvalık'ta bulunan Büyüküstün, hem tatil karelerini hem de rol aldığı "Zeytin Ağacı" dizisindeki arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafları hayranlarıyla paylaştı.
Paylaşımında "Bir yaz daha bitiyor" diyerek başlayan Büyüküstün, şairane bir dille hislerini ifade etti:
"Gökyüzü bulutlandı, ağırlaştı yürekler, ayrılıklar bir oyun gibi. Gözlerimde yaş kalbimde sızı... Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Ve bir yazı daha devirdik. Ama Ayvalık’ta son yazımız olduğunu bilmenin hüznüyle. Gözler dolu dolu, buruk gülüşler, kısa kahkahalar... Zeytin Ağacı 3.sezonundan bize kalan bir kaç an..."
Oyuncunun bu melankolik vedası, kısa sürede büyük ilgi gördü. Rol arkadaşları Şükrü Özyıldız ve Seda Bakan gibi isimler başta olmak üzere, sevenlerinden binlerce beğeni ve kalp emojisi içeren yorumlar geldi.