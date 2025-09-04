Tuba Büyüküstün'den yaza veda paylaşımı: "Bir yazı daha devirdik, gözler dolu dolu"

Paylaşımında "Bir yaz daha bitiyor" diyerek başlayan Büyüküstün, şairane bir dille hislerini ifade etti:

"Gökyüzü bulutlandı, ağırlaştı yürekler, ayrılıklar bir oyun gibi. Gözlerimde yaş kalbimde sızı... Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Ve bir yazı daha devirdik. Ama Ayvalık’ta son yazımız olduğunu bilmenin hüznüyle. Gözler dolu dolu, buruk gülüşler, kısa kahkahalar... Zeytin Ağacı 3.sezonundan bize kalan bir kaç an..."