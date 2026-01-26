Tuba Ünsal, Bali'deki evini satışa çıkardı! 'İki villayı yönetemem'

Tuba Ünsal’ın 2023 yılında Bali’nin popüler bölgesi Canggu’da satın aldığı tropikal villayı satışa çıkarması, magazin dünyasında ve emlak piyasasında geniş yer buldu. Posta'nın haberine göre Ünsal'ın yaklaşık 150 bin Euro’ya aldığı ve yakın zamanda ikincisini teslim aldığı villalarından ilkini satışa sunma kararı, beraberinde pek çok detay getirdi.

Villa, Bali’nin sosyal yaşamıyla ünlü Canggu bölgesinde, oldukça sakin bir sokakta yer alıyor. En dikkat çekici özelliği ise adanın en meşhur yoga stüdyosunun hemen yanında bulunması. Ayrıca çocuklarının eğitimi için burayı seçtiğini belirten Ünsal, evin Fransız Lisesi'ne sadece 8 dakikalık mesafede olduğunu vurguladı.

"Klasik Bali tarzı" ve "tropikal villa" olarak tanımlanan mülk, ilk satın alındığı dönemdeki bilgilere göre iki odalı bir yapıya sahip. Ünsal, villayı yeni sahibine içindeki tüm mobilyalarıyla birlikte devretmeye karar verdi.

Oyuncu, "İki villayı yönetemem. Gidemiyorum da zaten, durmasına gerek yok" diyerek mülk yönetiminin zorluğuna ve mesafe sorununa dikkat çekti. Başlangıçta çocuklarını orada okutma hayaliyle bu yatırımı yapsa da, şu anki şartlarda tek bir mülkle devam etmeyi tercih ediyor.

Bali’deki emlak piyasası verilerine göre, Canggu bölgesindeki bu tarz villalar hem kısa dönemli turistik kiralamalar hem de bölgeye yerleşmek isteyen yabancılar için yüksek yatırım değerine sahip. Ünsal’ın mobilyalı olarak satışa sunduğu bu mülkün, özellikle konumu sayesinde hızlı bir alıcı bulması bekleniyor.