Tuba Ünsal’ın acı günü: Bir parçam koptu, gitti…

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören çağdaş Türk sanatının en önemli isimlerinden 53 yaşındaki Haluk Akakçe, dün sabah İstanbul Nişantaşı’ndaki evinde yaşamını yitirdi. Tuba Ünsal, yakın arkadaşı Akakçe'nin hayatını kaybetmesinin haberini almasından sonra gözyaşları için hastaneye gitti.

"Bu dünyadan Haluk Akakçe geçti"

Yakın dostunu son ana kadar yalnız bırakmayan Tuba Ünsal, Instagram hesabından Akakçe’nin cenaze töreniyle ilgili bilgi verdi.

Ünsal, “Bu dünyadan Haluk Akakçe geçti. Melek arkadaşıma şimdi son yolculuğunda ona yakışan bir veda yapmak için hepimiz toplanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tuba Unsal (@tubaunsal)'in paylaştığı bir gönderi

"Bir parçam koptu, gitti"

Ünsal bir sonraki paylaşımında da Haluk Akakçe ile çektirdiği bir fotoğrafı “Bir parçam koptu, gitti. Haluk seni çok özleyeceğim”notuyla yayınladı.