Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı nişanlandı
Bir süredir gözlerden uzak bir aşk yaşayan Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı çifti, evlilik yolunda önemli bir adım atarak nişanlandı. İkili, bu mutlu anlarını aileleri ve yakın dostlarıyla paylaştı.
Bir süredir birlikte olan Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı, ilişkisini bir adım ileri taşıdı.
Tuğba Yılmaz, geçtiğimiz mayıs ayında doğum gününde Alperen Sazlı’dan evlilik teklifi almıştı.
Oyuncu çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımla duyurdu. İkili, nişanlandıklarını sevenleriyle paylaştı.
"BEN VE NİŞANLIM"
Tuğba Yılmaz, nişan töreninden fotoğrafları; "Ben ve nişanlım" notuyla paylaştı.