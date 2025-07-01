Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı nişanlandı

Bir süredir gözlerden uzak bir aşk yaşayan Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı çifti, evlilik yolunda önemli bir adım atarak nişanlandı. İkili, bu mutlu anlarını aileleri ve yakın dostlarıyla paylaştı.

Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı nişanlandı

Bir süredir birlikte olan Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı, ilişkisini bir adım ileri taşıdı.

 Tuğba Yılmaz, geçtiğimiz mayıs ayında doğum gününde Alperen Sazlı’dan evlilik teklifi almıştı.

Oyuncu çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımla duyurdu. İkili, nişanlandıklarını sevenleriyle paylaştı.Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı nişanlandı - Resim : 1

"BEN VE NİŞANLIM"

Tuğba Yılmaz, nişan töreninden fotoğrafları; "Ben ve nişanlım" notuyla paylaştı.Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı nişanlandı - Resim : 2

 

 

 