Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı nişanlandı

Bir süredir birlikte olan Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı, ilişkisini bir adım ileri taşıdı.

Tuğba Yılmaz, geçtiğimiz mayıs ayında doğum gününde Alperen Sazlı’dan evlilik teklifi almıştı.

Oyuncu çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından bulundukları paylaşımla duyurdu. İkili, nişanlandıklarını sevenleriyle paylaştı.

"BEN VE NİŞANLIM"

Tuğba Yılmaz, nişan töreninden fotoğrafları; "Ben ve nişanlım" notuyla paylaştı.