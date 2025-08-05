Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur ile fotoğrafını paylaştı: 'Her gün seni özlüyorum'

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Babasıyla dargın olduğu bilinen kızı Tuğçe Tayfur, vefatın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Tuğçe Tayfur, son olarak babasıyla daha önce görülmemiş bir fotoğrafını paylaştı. Ferdi Tayfur'la birlikte mutlu olduğu kareye "Her gün seni özlüyorum" notunu düşen Tuğçe Tayfur'un bu duygusal paylaşımı, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Tuğçe Tayfur'un, eşi Muhammet Aydın ile birlikte Tarabya'da açtığı giyim mağazasını kapatması ve boşanma iddiaları da basında sıkça yer almıştı. Tayfur'un babasıyla arasının açılmasına neden olan durumun ise, açtığı giyim markası yüzünden Ferdi Tayfur ile davalık olması olduğu biliniyor. Bu durum, baba-kız arasındaki ilişkiye dair üzücü bir detay olarak hafızalarda yerini koruyor.