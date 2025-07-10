Tuğçe Tayfur dava sonrası isyan etti:" Baba kalbimdeki açık yarayı kapatmadan gittin..."

2 Ocak'ta hayatını kaybeden arabesk müziğin efsanevi ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasıyla olan küskünlüğü ve miras davalarıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Babasıyla yıllardır küs olduğu bilinen Tayfur, bu kez hem vefat eden babasına yönelik duygusal ve sitem dolu sözlerle hem de devam eden "Tayfur" markası davasına ilişkin isyanıyla dikkat çekti.

Bilindiği üzere Ferdi Tayfur, vefatından önce "Tayfur" markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle kızı Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammed Aydın’a dava açmıştı. Bu dava nedeniyle Tuğçe Tayfur ve eşi birçok bayilerini kapatmak zorunda kalmıştı.

"Davamızı Uzatmak İçin Ellerinden Geleni Yaptılar!"

Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından davanın bilerek uzatıldığını belirterek şu sert ifadeleri kullandı:

"Tuğçe Tayfur Store duruşması bugün görüldü. Davayı uzatmak için bugün yine ellerinden geleni yaptılar. Özellikle bu fotoğrafla paylaşıyorum ki çocuklarımızın rızkını nasıl hiç ettiler unutmayalım. Benim adım benim soyadım için ne uğraştınız be. Ben size ne dert olmuşum. Allah hepinize sorsun. Biz kalkarız ayağa elbet. Allah var gam yok."

"Keşke Sen de O Benim Kızım Diyebilseydin..."

Tuğçe Tayfur, bu isyan dolu sözlerinin ardından vefat eden babası Ferdi Tayfur'a yönelik yürek burkan bir mesaj da paylaştı:

"Yazıp yazıp siliyorum baba. Kalbimde hep açık bir yara var ve sen o yarayı kapatmadan gittin. Muhattap ettiğin insanların açgözlülüğüyle bıraktın beni. Kırgınım çok kırgınım ama seni de çok özledim dualarımdasın hep çünkü sen benim babamsın. Keşke sende o benim kızım diyebilseydin yanındakilere keşke."

Tuğçe Tayfur'un bu paylaşımları, babasıyla olan karmaşık ilişkisini ve miras davasıyla ilgili yaşadığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi.