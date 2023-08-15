Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın evlendi

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Burak Kalfa ile nişanlanan sonra bir ayrılıp bir barışan ikili emmuz ayında 'psikolojik ve fiziksel şiddet' haberleriyle gündeme gelmiş ve Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı tarafından tehdit edildiğini söyleyerek iki ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

Şarkıcı Tuğçe Tayfur geçtiğimiz gün yeni bir aşka yelken açtığını sosyal medya hesabından ilan etmişti. Ünlü isim bugün evlendiğini duyurdu.

TUĞÇE TAYFUR: ALLAH İÇİN SENİ ÇOK SEVİYORUM

Tuğçe Tayfur, "Ciddi bir şeyler yazıp yazıp siliyorum ama o kadar mutluyum ve çok uzun zaman sonra o kadar kendim gibiyim ki ciddi bir şeyler yazamayacağım. Bizler ne kadar planlar yapsak da sonunda Allah'ın dediği oluyor. Elhamdüllilah Allah, seni bana gönderdi. Ne de güzel etti. Tabii sana ne ithamda bulundular ama bir kulağımızdan girdi bir kulağımızdan çıktı. Çünkü doğru duvar yıkılmazdı. Allah için seni çok seviyorum" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.