Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın boşanıyor! Açıklama geldi

Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur ve 2023 yılında evlendiği Muhammet Aydın'ın evliliği, ciddi iddialar eşliğinde sona eriyor. Önceki evliliklerinden sonra aradığı huzuru Aydın ile bulmayı uman ve bu birliktelikten Tuğçe Lina ile Necla Hira adında iki kızı olan Tayfur’un, eşinin başka kadınlarla olan yazışmalarını ve fotoğraflarını delil göstererek "ihanet" gerekçesiyle boşanma davası açtığı öne sürüldü.

Bu iddiaların ardından sessizliğini bozan Muhammet Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sürece dair farklı bir tablo çizdi. Aydın, evlendikleri günden bu yana dış etkenlere karşı büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, sanılanın aksine boşanma davasını açan tarafın kendisi olduğunu ifade etti.

Eşi Tuğçe Tayfur hakkında oldukça saygılı bir dil kullanan Aydın, onun dürüst, merhametli ve namuslu bir insan olduğunu vurgularken, temel sorunun yanlış zamanda tanışmış olmaları ve yaşanan ağır acılar olduğunu dile getirdi.

Açıklamalarının sonunda doğrudan kızlarına seslenen Muhammet Aydın, annelerini asla aldatmadığını ve büyüdüklerinde bu gerçeği anlayacaklarını söyleyerek hakkındaki ihanet suçlamalarını reddetti.