Tuğçe Tayfur'dan yeni paylaşım! Necla Hira 40 günlük oldu

2 Ocak'ta vefat eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un dargın olduğu kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

3. KEZ ANNE OLDU

Muhammed Aydın ve Tuğçe Tayfur 2023 yılında dünyaevine girmişti. Tuğçe Tayfur, 3 Haziran 2025 günü 3. kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

NECLA HİRA 40 GÜNLÜK OLDU

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tuğçe Tayfur, kızı Necla Hira'nın son halini Instgaram'dan paylaşarak, bebeğinin 40 günlük olduğunu açıkladı.

Tayfur'un yayımladığı karelerde annesi Necla Nazır'ın olduğu da görüldü.