Tülin Şahin'in göğsünde kitle tespit edildi: 'Yakında ameliyat olacağım'

Yıllardır meme kanseri farkındalığı ve "Pembe Kurdele" hareketinin Türkiye’deki en güçlü seslerinden biri olan Tülin Şahin, bugün bizzat savunduğu o hayat kurtaran gerçekle yüzleşiyor. 46 yaşındaki ünlü modelin göğsünde kanser riski taşıyan bir tümör tespit edilmesi, sağlık konusunda şeffaflığın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gösterdi.

"Anlattığım Gerçekle Karşılaştım"

Tülin Şahin, yaşadığı durumu saklamak yerine bir farkındalık fırsatına dönüştürerek toplumsal bir tabuyu yıkmayı hedefliyor:

"Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. Gün geliyor ve aynı gerçekle ben de karşılaşıyorum. Sağlık konuşulmaktan utanılacak bir konu değil."

Şahin, birçok kadının işini kaybetme korkusu veya toplumsal yargılar nedeniyle hastalıklarını gizlediğine dikkat çekerek, bu sessizliği bozmanın önemini vurguluyor.

En Büyük Gücü: Kızı Siena ve Ailesi

Bir anne olarak dik duruşundan taviz vermeyen ünlü model, operasyon öncesi motivasyonunu şu sözlerle paylaştı:

Kararlılık: "Bir anne olarak hayatıma ve çalışmalarıma aynı kararlılıkla devam ediyorum."

Güç Kaynağı: Kızı Siena ve ailesinin bu süreçteki en büyük destekçisi olduğunu belirtti.

Üretkenlik: Hastalık sürecinde de çalışmaya ve üretmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Operasyon Süreci

Aslen Sivaslı olan ancak Danimarka disipliniyle büyüyen Şahin'in operasyonunun önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi planlanıyor. Tümörün erken evrede yakalanmış olması, yıllardır savunduğu "erken teşhis" ilkesinin kendi hayatındaki en büyük ödülü gibi görünüyor.