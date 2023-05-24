Tülin Şahin'in yalıdan taşınma nedeni olay oldu!

YouTube'da Derya Balkan ve Özgür Yüksel'in 'Bi' Dolaplar Çeviriyoruz' programının bu haftaki konuğu Tülin Şahin oldu. Ünlü model yalı dairesinden taşınma hikayesini anlattı.

"YALI DAİRESİNİ SEVMEDİM"

Ünlü model, "Suadiye'den Kanlıca'ya yalı dairesine geçiş oldu, acayip bir sert bir geçişti. Birisi 'Yalı dairesinde yaşamak nasıl?' diye merak edecek olursa ben sevmedim" dedi. Tülin Şahin, Derya Balkan ve Özgür Yüksel'in "Yalıyı neden sevmedin?" sorusuna ise herkesi şaşkına çeviren bir cevap verdi.

TÜLİN ŞAHİN: DENİZİN ÜSTÜNDE OLMAK BENİ ÇOK YORUYORDU

"Orada biraz sağlık problemi giriyor devreye. Ağır bir sinüzitim var. Denizin üstünde olmak beni çok yoruyordu. Hamileliğime de denk geldi. Boğaz'da gün içinde akıntı yön değiştirdiği için o da insanı çok etkiliyor. Hamileyken zaten her şeyden etkileniyorsun. Boğaz'ın gel gitleri bana yansımaya başladı. Kanlıca'dan sonra Etiler'de oturdum. Türkiye'ye ilk geldiğimde de Etiler'de yaşamıştım. Sonra buraya, Tarabya'ya geldik. Ben, annem ve kızım Siena birlikte yaşıyoruz."