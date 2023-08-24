Tuna Kiremitçi'nin okul mutluluğu: Oğlum Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı

Tuna Kiremitçi'nin Yasemin Altan ile evliliğinden olan oğlu Can, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda elde ettiği başarıyla ailesini gururlandırdı. Ünlü müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

TUNA KİREMİTÇİ: BİZİ BİR KEZ DAHA GURURLANDIRDI

Tuna Kiremitçi, "Can'ımız emeklerinin karşılığını Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne girerek aldı ve bizi bir kez daha gururlandırdı. Gerçi bu olmasaydı da sırf oğlumuz olduğu için zaten gururluyduk. Şimdi mutluluğu mutluluğumuz oldu. Yolun açık olsun güzel oğlum" ifadelerini kullandı.

3 EVLİLİK YAPMIŞTI

Öte yandan Yasemin Altan ve İclal Aydın'ın ardından 2014 yılında da pilates eğitmeni Gamze Elgin ile üçüncü evliliğini yapan ve bu birliktelikten bir kızı olan Tuna Kiremitçi, 2019 yılında Elgin ile yollarını ayırmıştı.