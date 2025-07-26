Turabi'den Acun Ilıcalı'ya 'Survivor' mesajı

Eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran’ın Survivor 2025 kadrosunda yer alacağına dair uzun süredir söylentiler dolaşıyordu. Ancak Turabi, bu haberleri yalanlayarak iddialara son vermişti. Sezon başladığında, iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştı.

Instagram hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Turabi, Survivor’a katılmayacağını resmi olarak duyurdu.

"BU SENE KESİNLİKLE DEĞİL"

Turabi mesajında ''Survivor benim yuvam, mutlaka bir gün yine beni yarışırken göreceksiniz ama o sene kesinlikle bu sene değil arkadaşlar. Sağlığım kesinlikle müsaade etmiyor. Şu an sağlığım ve başımda ki dertlerle uğraşmaktayım. Tüm samimiyetimle söylüyorum, bu sene maalesef gelemeyeceğim. Sizi yalan haberlerle kandırmalarına müsaade etmeyin. Şu an şaka veya ters köşe yapacak havamda da değilim. Zaten kadro efsane. Orada ki herkese de kazasız belasız, bol reytingli bir sezon diliyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

KONSEYDE ACUN ILICALI'NIN ADINI YAZDI

Survivor Turabi Çamkıran, yarıştığı dönemde konseyde kendisini azarlayan Acun Ilıcalı'nın adını yazmıştı.

Eski Survivor şampiyonu, eleme adayı olarak Özgür'ün adını yazıp kutuya atmadan önce, "Sürekli bana kızıyorsun, çok sert azarlıyorsun. Moralim bozuluyor. Sanki buranın sahibi gibi konuşuyorsun. O yüzden sana bir şiir yazdım" diyerek, Acun Ilıcalı'ya yazdığı şiiri okumuştu.

PİŞMANLIĞI AÇIKLADI

Turabi, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Survivor ve Acun Ilıcalı ile ilgili pişmanlıklarını dile getirdi. Yıllar sonra yaptığı bu itiraf niteliğindeki mesajında ise dikkat çeken bir şekilde isim vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

"ACUN ABİNİN ENGELİMİ KALDIRMASI LAZIM"

İşte Turabi Çamkıran'ın o paylaşımı:

''Arkadaşlar Survivor ile ilgili bana mesaj atmaktan vazgeçin. DM kutumu kitliyorsunuz. Survivor benim yuvam. Ne zaman telefonum Survivor diye çalarsa hemen koşarak gelirim. Ama telefonumun çalması için önce Acun abinin engelimi kaldırması lazım. İsmini yazdığım günden beri kendisinden ne haber alabildim, ne de sesini duyabildim. Bana değil Acun reise yazın! Bir de söyleyin o gün ismini yazmam için beni dolduruşa getiren kişiler Bozok ve Ersin babaydı. Beni onlar gaza getirdi. Yoksa aklı başında hiçbir insan, patronunun ismini, kendi mekanında yazamaz! Not: Ben normal değilim. Hiç böyle bir hareket bekliyordum kendimden''