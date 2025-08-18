Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Banu Kırbağ, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. 'Ölsem de Bir Kalsam da Bir' ve 'Unutulur' gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Kırbağ'ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.

Acı haberi, meslektaşı ve yakın dostu Melike Demirağ sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu. Demirağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gençlik yıllarımın can arkadaşı, meslektaşım, eski eltim, dostum Banu'cuğum veda etmiş bu aleme. Ruhu ışıklarda olsun. Başka boyutlarda sevdikleriyle buluşsun. Seni çok sevdik. Unutulmaz şarkınla unutulmayacaksın."