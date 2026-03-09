Türk pop müziğinin usta söz yazarı Ülkü Aker hayatını kaybetti
Türk pop müziğine yön veren en önemli isimlerden, onlarca zamansız eserin sahibi, söz yazarı Ülkü Aker, 80 yaşında aramızdan ayrıldı. Sanat dünyasının derin bir üzüntüyle uğurladığı Aker için bugün Büyükçekmece’de cenaze töreni düzenlenecek.
Türk pop müziğine yön veren, onlarca unutulmaz şarkının yazarı Ülkü Aker, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1946 İstanbul doğumlu sanatçı, Türk müziğinin en üretken ve özgün söz yazarlarından biriydi.
MÜZİĞİN ALTIN ÇAĞINDAKİ İMZASI
Fikret Şeneş’ten sonra 1970’li ve 1980’li yıllarda yabancı şarkılara Türkçe sözler yazan Aker, aranjmanların yanı sıra alaturka ve arabesk türlerinde de eserler verdi. Kariyeri boyunca poptan halk müziğine kadar geniş bir yelpazeye hakim sanatçı, 2011 yılında "35 Yılın Şarkıları" isimli bir anı albümü yayımlayarak uzun soluklu çalışmalarını bir araya getirdi.
SANAT DÜNYASINDAN VEDA MESAJLARI
Aker’in vefat haberinin ardından, uzun yıllar birlikte çalıştığı sanatçı dostları üzüntülerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.
Ajda Pekkan, sanatçının vefatına yönelik üzüntüsünü şu sözlerle ifade etti: "Türk pop müziğinin değerli söz yazarlarından Ülkü Aker’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müzik bizi bir çok şarkıda bir araya getirdi ama sözlerini yazdığı günden beri, kadınların özgürlüğünü, kendi yolunu seçme cesaretini ve hayata karşı dik duruşunu anlatan, 8 Mart için adeta marş haline gelmiş 'Sana Ne Kime Ne' şarkımız bugün her yerde söylenirken Ülkü Aker’e veda etmek çok daha zorlaşıyor benim için... Müzik var oldukça yazdığı her şiir dinleyicinin kalbinde yasamaya devam edecek. Sevgili Ülkü Aker’i saygı ve minnetle anıyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun."
"EFSANE ŞARKI SÖZÜ YAZARI"
Nilüfer ise üzüntüsünü şu sözlerle paylaştı:"İçime bir acı oturdu duyunca. Ülkü Aker’i kaybetmişiz. Efsane şarkı sözü yazarı, yüzlerce pop müzik ve Türk müziğinin sözlerinin yaratıcısı Ülkü Aker artık yok. Onu ve yazdığı şarkıları hiç unutmayacağız. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun."
Ülkü Aker, bugün (9 Mart 2026) öğle namazının ardından Büyükçekmece Aybars Ak Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla Büyükçekmece Yeni Mezarlığı’na defnedilecek.