Türk pop müziğinin usta söz yazarı Ülkü Aker hayatını kaybetti

SANAT DÜNYASINDAN VEDA MESAJLARI

Aker’in vefat haberinin ardından, uzun yıllar birlikte çalıştığı sanatçı dostları üzüntülerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.



Ajda Pekkan, sanatçının vefatına yönelik üzüntüsünü şu sözlerle ifade etti: "Türk pop müziğinin değerli söz yazarlarından Ülkü Aker’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müzik bizi bir çok şarkıda bir araya getirdi ama sözlerini yazdığı günden beri, kadınların özgürlüğünü, kendi yolunu seçme cesaretini ve hayata karşı dik duruşunu anlatan, 8 Mart için adeta marş haline gelmiş 'Sana Ne Kime Ne' şarkımız bugün her yerde söylenirken Ülkü Aker’e veda etmek çok daha zorlaşıyor benim için... Müzik var oldukça yazdığı her şiir dinleyicinin kalbinde yasamaya devam edecek. Sevgili Ülkü Aker’i saygı ve minnetle anıyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun."