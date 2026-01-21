Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen hayatını kaybetti
Türk Tiyatrosu'nun usta ismi 97 yaşındaki Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Elele Online
Usta tiyatrocu Haldun Dormen, enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti. Haberi oğlu Ömer Dormen duyurdu.
" Ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim"
"Sevgili babam Haldun Dormen’i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim.
Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet olsun.
Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır."
