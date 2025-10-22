Türkan Şoray’dan kızına nostaljik kutlama

Türkan Şoray'ın, Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal, 41'inci yaşına bastı. Şoray, duygularını dile getirdi.

Usta oyuncu; "Güzel kızım, Yağmurum. Bebekliğinden bugüne kadar hayranlıkla her anına tanık olmak, benim için büyük mutluluktu. Bugün; her yönden kendini geliştirmiş, gayet mütevazı, adaletli, vicdanlı, insancıl ve pozitif enerji saçan; ‘kızım’ derken gurur duyduğum Yağmur’umsun. Bu yaşında ve ileriki yaşlarında da hayallerini gerçekleştireceğine tüm kalbimle inanıyorum.Her yaşın bir öncekinden daha güzel geçsin. Nice mutlu yılların olsun, gözbebeğim, kıymetlim, Yağmurum, kurabiyem" ifadelerine yer verdi.