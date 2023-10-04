Türkiye eski güzelleri Pınar Altuğ, Demet Şener ve Özge Ulusoy birlikte poz verdi

Miss Turkey 1994, 1995 ve 2003 güzelleri Pınar Altuğ, Demet Şener ve Özge Ulusoy bir davette bir araya geldi.

3 Türkiye güzeli aynı karede

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, Özge Ulusoy ve Demet Şener ile bir araya geldiği anları sosyal medyada paylaştı. Türkiye güzellerinin değişimleri şaşırttı ve sosyal medyada gündem oldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Demet Şener (@demetsener77)'in paylaştığı bir gönderi

Ünlü oyuncu, sunucu ve manken Pınar Altuğ, Miss Turkey 1994'de birinci seçildi.

Manken ve oyuncu Demet Şener Miss Turkey 1995'de 1. oldu. Özge Ulusoy ise 2003 senesinin Miss Turkey 2003 yarışmasında ikinci seçildi ve bunun peşinden Panama'da dünyanın en prestijli güzellik yarışması olan Miss Universe'de Türkiye'yi temsil etti.