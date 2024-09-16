Türkiye güzeli İdil Bilgen, Bingöl'e atandı

'GÜZELLİK SADECE FİZİKSEL GÖRÜNÜMÜMÜZÜ KAPSAMIYOR'

Bilgen birinci seçilmesi hakkında, "Açıkçası bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu bir güzellik yarışması sadece fiziksel görünümümüzü kapsamıyor. Aslında Miss World yarışması, çok donanımlı, eğitimli güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. Güzellik bir bütün. Hepsi bir araya gelir, bir karakter oluşturur." ifadelerini kullanmıştı.