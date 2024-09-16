Türkiye güzeli İdil Bilgen, Bingöl'e atandı

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi ve Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, Bingöl'e atandı.

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Türkiye güzeli İdil Bilgen, Bingöl'e atandı - Resim : 1

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında 2 numaralı yarışmacı İdil Bilgen, Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. Bilgen, ülkemizi Miss World'de temsil edecek.

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Türkiye güzeli İdil Bilgen, Bingöl'e atandı - Resim : 2

Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığı’nın 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurasında Bingöl’e atandı. İdil Bilgen, Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevini yapacak.

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Türkiye güzeli İdil Bilgen, Bingöl'e atandı - Resim : 3

'BEN BURAYA BİR HEKİM OLARAK KATILDIM'

Bilgen katıldığı bir programda "Açıkçası ben Türkiye Güzeli seçilmeden önce benim hekim ünvanım oldu. Ben buraya hala bir hekim olarak katılmış oldum ve bu benim kesinlikle ilk ünvanım. Bunu gururla hayat boyu, mesleğim boyunca taşıyacağım" demişti.

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Türkiye güzeli İdil Bilgen, Bingöl'e atandı - Resim : 4

'GÜZELLİK SADECE FİZİKSEL GÖRÜNÜMÜMÜZÜ KAPSAMIYOR'

Bilgen birinci seçilmesi hakkında, "Açıkçası bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu bir güzellik yarışması sadece fiziksel görünümümüzü kapsamıyor. Aslında Miss World yarışması, çok donanımlı, eğitimli güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. Güzellik bir bütün. Hepsi bir araya gelir, bir karakter oluşturur." ifadelerini kullanmıştı.