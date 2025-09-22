Türkiye Güzeli İdil Bilgen doktorluk görevine başladı
Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, güzelliği kadar akademik kariyeriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, doktorluk kariyerine ABD'de devam etme kararı aldı. Başarılı isim, cerrahi alanındaki uzmanlık eğitimine New York'ta başladığını duyurdu.
1 / 5
İdil Bilgen, geçtiğimiz yıl gerçekleşen Miss Turkey, yarışmasında Türkiye'nin güzellik kraliçesi olmuştu.
2 / 5
Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen, doktorluk kariyerine ABD'de devam etme kararı aldı.
3 / 5
Temmuz ayında New York'a taşındığını belirten İdil Bilgen, 7 hafta önce North Shore Üniversitesi Hastanesi'nde cerrahi alanında ihtisas eğitimi almaya başladığını açıkladı.
4 / 5
İdil Bilgen; "Odaklandığında, sıkı çalıştığında ve sebat ettiğin zaman hayaller gerçek olur. Sen hayal gücünün kısıtlamasısın. Aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin" diyerek, son bir yılda gerçekleştirdiklerini sıraladı...