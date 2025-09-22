Türkiye Güzeli İdil Bilgen doktorluk görevine başladı

İdil Bilgen; "Odaklandığında, sıkı çalıştığında ve sebat ettiğin zaman hayaller gerçek olur. Sen hayal gücünün kısıtlamasısın. Aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin" diyerek, son bir yılda gerçekleştirdiklerini sıraladı...