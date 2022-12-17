Türkiye'de 2022 yılında Google'da en çok aranan 10 dizi
Google 2022 yılına yönelik arama trendlerini paylaştı. Arama listelerinde dizi bölümü de var. İşte Google'ın verilerine göre Türkiye'da arama motorunda en çok aranan 10 dizi
1 / 10
Arama motoru Google her yıl hem küresel hem de ülke bazlı olarak en çok arananları kategori kategori yayınlıyor. Bu kategoriler arasında 'diziler' de var... İşte 10'dan 1'e doğru Türkiye'de 2022 yılında en çok aranan diziler...
10- ÜÇ KURUŞ
2 / 10
9- YARGI
3 / 10
8- SENDEN DAHA GÜZEL
4 / 10
7-MAHKUM