Türkiye'de 2022 yılında Google'da en çok aranan 10 dizi

Google 2022 yılına yönelik arama trendlerini paylaştı. Arama listelerinde dizi bölümü de var. İşte Google'ın verilerine göre Türkiye'da arama motorunda en çok aranan 10 dizi

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Türkiye'de 2022 yılında Google'da en çok aranan 10 dizi - Resim : 1

Arama motoru Google her yıl hem küresel hem de ülke bazlı olarak en çok arananları kategori kategori yayınlıyor. Bu kategoriler arasında 'diziler' de var... İşte 10'dan 1'e doğru Türkiye'de 2022 yılında en çok aranan diziler...

10- ÜÇ KURUŞ

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Türkiye'de 2022 yılında Google'da en çok aranan 10 dizi - Resim : 2

9- YARGI

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Türkiye'de 2022 yılında Google'da en çok aranan 10 dizi - Resim : 3

8- SENDEN DAHA GÜZEL

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Türkiye'de 2022 yılında Google'da en çok aranan 10 dizi - Resim : 4

7-MAHKUM