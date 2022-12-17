Türkiye'de 2022 yılında Google'da en çok aranan 10 dizi

Arama motoru Google her yıl hem küresel hem de ülke bazlı olarak en çok arananları kategori kategori yayınlıyor. Bu kategoriler arasında 'diziler' de var... İşte 10'dan 1'e doğru Türkiye'de 2022 yılında en çok aranan diziler...

10- ÜÇ KURUŞ