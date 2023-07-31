Türkiye’de konser verecek Robbie Williams'ın bilet fiyatı dudak uçuklattı!

49 yaşındaki şarkıcı Robbie Williams, Türkiye'ye ilk kez konser vermek için geliyor. Ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelecek olan ünlü şarkıcı, 17 Ağustos Perşembe gecesi Bodrum’daki bir otelde sahneye çıkacak. Ünlü şarkıcıyı izlemek isteyenler ise bilet fiyatlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

KONSER BİLETLERİ 17 BİN 600'DEN BAŞLIYOR

Konserin avantajlı ilk dönem biletleri tükendi. İkinci avantajlı dönemde biletler 17 bin 600 liradan satılıyor. Daha sonra bilet fiyatları 22 bin liraya çıkacak. Konserin loca fiyatları da 8 bin ile 20 bin Euro arasında değişiyor. Otelde iki kişi için bir gece konaklamanın ücreti ise 30 bin lira.

TÜRK ASILLI EŞİ VE ÇOCUKLARI DA GELİYOR

Robbie Williams’a Türkiye seyahatinde 100 kişilik ekibinin yanı sıra Türk asıllı eşi Ayda Field ile çocukları da eşlik edecek. Ünlü şarkıcının, Theodora (9), Charlton (7), Colette (3) ve Beau (2) adında dört çocuğu bulunuyor. Aileyi Bodrum’a özel jetle getirecek olan otel, Robbie Williams ve ailesini en iyi şekilde ağırlamak için çalışmalara başladı.