Türkiye'nin 2025 yılında güzellik yarışmalarında elde ettiği dereceler
Türkiye, 2025 yılı boyunca uluslararası arenada düzenlenen prestijli güzellik yarışmalarında elde ettiği önemli derecelerle adından sıkça söz ettirdi. Güzelliğin, zekanın ve kültürel temsilin ön planda olduğu bu yarışmalarda Türk temsilciler, zirveye oynayarak ülkenin adını dünyaya duyurdu...
Vietnam’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Miss Charm Güzellik Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada Türkiye'yi oyunculuk ve şarkıcılık geçmişiyle tanınan Alara Eriç temsil etti.
Finalde dereceye giremeyen Alara Eriç’in yarıştığı organizasyonda, birinciliği Venezuela temsilcisi Anna Blanco elde etti.
GÜZELLİK YARIŞMALARINDA ELDE EDİLEN DERECELER
Miss World, Miss Universe, Miss International, Miss Supranational, Miss Model of the World ve son olarak Miss Charm yarışmalarında ülkemizi temsil eden isimler ve elde edilen dereceler şöyle...
İDİL BİLGEN
Miss World 2025 finali, 31 Mayıs’ta Hindistan’ın Haydarabad kentinde gerçekleştirildi. 2024 Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, yarışmayı dereceye giremeden tamamladı.