Türkiye'nin Miss Model adayı Şüheda Erkoç, Çin'de Türkiye'yi temsil edecek

Son paylaşımında ise Çin’e varışını duyuran Şüheda Erkoç, heyecanını şu sözlerle paylaştı; "Beklenen gün geldi. Aylarca çalıştığım, her gün emek verdiğim, hayallerimle büyüttüğüm bu büyük yolculuk artık başlıyor. Bugün sadece bir yarışmaya çıkmıyorum; ülkemi, bayrağımı ve Türk kadınının gücünü dünyaya göstermeye gidiyorum. Her zaman söylediğim gibi, bir kadının inancı, emeği ve kararlılığı hiçbir sınır tanımaz. Ben de bugün o inançla yola çıkıyorum. Bu süreçte desteğiniz benim için tarif edilemez bir güç… Yorumlarınız, dualarınız, kalpten gelen her mesajınız sahnede adım adım bana eşlik ediyor. Gücünüzü, enerjinizi ve sevginizi yanımda hissetmek için sabırsızlanıyorum."