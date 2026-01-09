Türkü Su Demirel ve rapçi Çakal'ın ilişkisi başlamadan bitti

Ünlü rapçi Çakal ile genç oyuncu Türkü Su Demirel'in yakınlaştığı iddia edildi. Ancak Çakal'ın konserindeki görüntüsü başına dert oldu ve ilişkisi başlamadan bitti.

Rapçi Emirhan Çakal ile genç oyuncu Türkü Su Demirel'in yakınlaştığı iddiası magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

 SAHNEDE HAYRANINI KULİSE ÇAĞIRDI

Yoğun konser maratonuna devam eden Çakal'ın sahnedeki görüntüsü ise gündem oldu. Sahnede şarkı söyleyen Çakal'ın bir hayranını işaret ederek kulise çağırdığı anları sosyal medyada gündem oldu.Türkü Su Demirel ve rapçi Çakal'ın ilişkisi başlamadan bitti - Resim : 2

Hiç yan yana görüntülenmeyen ikilinin mutluluğu kısa sürdü.Türkü Su Demirel ve rapçi Çakal'ın ilişkisi başlamadan bitti - Resim : 3

İLİŞKİ BAŞLAMADAN BİTTİ

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; kısa sürede yayılan video, magazin gündemine bomba gibi düşerken, asıl etkisini ise Türkü Su Demirel cephesinde gösterdi.Türkü Su Demirel ve rapçi Çakal'ın ilişkisi başlamadan bitti - Resim : 4

Hem çıkan aşk haberi ardından kulis videosunun gündem olması ilişkiyi başlamadan bitirmiş. Türkü ve Çakal henüz adı konulmayan ilişkilerini bitirme kararı aldı.

 

 

 