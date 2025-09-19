Tuvana Türkay yaz sezonunu kapatamadı

Yaz ayları sona ermesine rağmen bazı ünlü isimler, Ege'nin koylarından kopamadı. O isimlerden biri de Tuvana Türkay. Ünlü oyuncu, ablası Katre Türkay ile tekne tatili yapıyor.

Abla - kardeş, Göcek'te denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

SÖRF TAHTASINDA YOGA

Türkay, sörf tahtasının üzerinde yoga yaptığı anları da paylaşmayı ihmal etmedi.