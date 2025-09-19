Tuvana Türkay yaz sezonunu kapatamadı

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, yaz sezonu sona ermesine rağmen tatilini sürdürüyor. Ablası Katre Türkay ile birlikte Göcek'in eşsiz koylarında tekne tatiline çıkan Türkay, Ege'nin ve güneşin keyfine doyamadığını gösterdi.

Yaz ayları sona ermesine rağmen bazı ünlü isimler, Ege'nin koylarından kopamadı. O isimlerden biri de Tuvana Türkay. Ünlü oyuncu, ablası Katre Türkay ile tekne tatili yapıyor.

Abla - kardeş, Göcek'te denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

SÖRF TAHTASINDA YOGA

Türkay, sörf tahtasının üzerinde yoga yaptığı anları da paylaşmayı ihmal etmedi.Tuvana Türkay yaz sezonunu kapatamadı - Resim : 1

 