“Twilight” yıldızı Robert Pattinson’ın bebeğinin ilk fotoğrafı paylaşıldı
Hollywood’un ünlü çifti Robert Pattinson ve Suki Waterhouse geçtiğimiz günlerde ilk kez anne babalık sevincini tatmışlardı. Çİft bebeklerinin ilk fotoğrafını sonunda paylaştı.
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Suki Waterhouse ve Robert Pattinson’ın 26 Mart’ta ilk kez bebek arabalarıyla gezerken fotoğrafları çekilmiş, bebeklerinin dünyaya geldiği de böylece ortaya çıkmıştı.
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Yıldız oyuncu ve şarkıcı Suki Waterhouse yeni doğan bebeğini kucağına aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Dünyaya hoş geldin meleğim" yazdı ve sevincini hayranlarıyla paylaştı.
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32 yaşındaki Waterhouse ve Robert Pattinson henüz çocuklarının cinsiyetini ve ismini açıklamadı.