Üç yıldır demansla mücadele eden Bruce Willis'in ailesinden radikal karar! Beynini bağışlayacaklar

Dünya sinemasının "Zor Ölüm" (Die Hard) serisiyle tanınan efsane kahramanı Bruce Willis, gerçek hayatta verdiği en zorlu mücadelesini bilime miras bırakmaya hazırlanıyor. 2022 yılında bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisiyle kariyerine veda eden, ardından frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulan 70 yaşındaki aktörün ailesi, tıp dünyasında çığır açabilecek bir karara imza attı.

Aralık 2025 itibarıyla güncellenen bu duygusal ve bir o kadar da vizyoner kararın detayları şöyledir:

Bilim İçin Büyük Bir Miras: Beyin Bağışı

Bruce Willis’in eşi Emma Heming Willis, usta aktörün vefatının ardından beyninin bilimsel araştırmalar için bağışlanacağını doğruladı. Bu kararın temel motivasyonları şunlar:

Frontotemporal demans (FTD), Alzheimer'dan farklı olarak genellikle 45-65 yaş arası bireyleri vuran ve beynin kişilik, davranış ve dil merkezlerini (ön ve yan loblar) yıkan bir hastalık. Willis’in beyninden alınacak dokular, bu nadir hastalığın nedenlerini ve hücre seviyesindeki ilerleyişini anlamak için hayati önem taşıyor.

Emma Heming, bu kararla benzer süreçleri yaşayan binlerce aileye "yalnız değilsiniz" mesajı vermek ve gelecekteki hastalar için bir tedavi yolu açılmasını sağlamak istediklerini belirtti.

Sağlık Durumunda Son Evre: "Bildiğimiz Bruce Değil"

Ailesinden gelen son açıklamalar, Willis’in durumunun artık geri dönülemez bir aşamada olduğunu gösteriyor:

Kızı Tallulah Willis’in de belirttiği üzere, usta oyuncu artık okuma, yazma ve konuşma yetilerini tamamen kaybetmiş durumda. Dünyayı algılama ve yakınlarını tanıma kapasitesi ise her geçen gün zayıflıyor.

Aile üyeleri, Bruce’un şu anki durumunun bir tür "bitkisel hayat" eşiği olduğunu ve sadece özel bakım üniteleri sayesinde yaşam kalitesinin korunmaya çalışıldığını ifade ediyor.

Ailenin beyin bağışı kararını şimdi duyurması, hastalığın son evreye girmesiyle birlikte bu zorlu vedaya ruhsal ve etik olarak hazırlandıklarının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.