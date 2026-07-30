Üçüncü çocuğunu bekleyen Natalie Portman'dan ilk hamilelik pozu
Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncu Natalie Portman, anne olmaya hazırlanıyor! Fransız sevgilisi Tanguy Destable ile ilk, kendisinin ise üçüncü çocuğunu kucağına almaya gün sayan güzel yıldız, sosyal medya hesabından büyüyen karnını paylaştı. Portman, paylaşımına “Seninle tanışacağımız günleri sayıyorum” notunu düşerek heyecanını hayranlarıyla paylaştı.
Elele Online
Fransız sevgilisi Tanguy Destable'den ilk bebeğini bekleyen Natalie Portman, ilk hamilelik fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Büyüyen karnını sergileyen Amerikalı oyuncu, "Seninle tanışacağımız günleri sayıyorum" mesajını yazdı.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
"VAY CANINA"
Portman, geçtiğmiz nisan ayında Harper's Bazaar'a verdiği röportajda hamile olduğunu söylemişti. Ancak bu görsel, Macaulay Culkin gibi ünlü isimler de dahil olmak üzere takipçilerini şaşkına çevirdi. Culkin "Vay canına" diye yorum yaptı.
Portman, annelik konusunda deneyimli bir isim. Bu bebek, Tanguy Destable ile olan ilk çocuğu olsa da Portman'ın üçüncü çocuğu olacak. 44 yaşındaki oyuncunun, eski eşi yönetmen-koreograf Benjamin Millepied'den 15 yaşında Aleph adında bir oğlu ve 9 yaşında Amalia adında bir kızı var.
Portman, hamile olduğunu açıklarken, "Tanguy ve ben çok heyecanlıyız. Çok minnettarım. Bunun büyük bir ayrıcalık ve mucize olduğunu biliyorum" ifadesini kullanmıştı.
Portman'ın Fransız müzisyen sevgilisi Destable ile olan ilişkisi, Mart 2025'te Fransız Voici gazetesinin haberinin ardından ortaya çıktı. Bu haber, Portman'ın eski eşi yönetmen-koreograf Benjamin Millepied'den boşanmasının kesinleşmesinden bir yıl sonra geldi.
Bu gönderiyi Instagram'da gör