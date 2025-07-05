Üçüncü kez anne olan Zeynep Demirel fit haliyle dikkat çekti

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen, 2010'da Volkan Demirel ile evlenen, Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylrada üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı.

Üçüncü çocuklarına kavuşan çift, bebeklerine Yasmin adını vermişti.

HAMİLELİKTE KAÇ KİLO ALDI?

Instagram hesabından en çok sorulan soruya yanıt veren Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz günlerde kaç kilo verdiğini açıklamıştı.

Demirel, "Hepsi gitmedi aslında ama neredeyse 30 kilogram almama rağmen 2.5 ay içerisinde 20 kilo kadarı gitti, diğerlerine kıyasla en hızlı kilo verdiğim hamileliğim bu oldu. 8 kilogram civarı bir şey kaldı yaza kadar bakacağız artık" demişti.

FİT HALİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Mutlu aile fotoğraflarını paylaşmaya devam eden taze anne Demirel, yine adından söz ettirmeyi başardı.