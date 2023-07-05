Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Wilma Elles'ten yeni pozlar

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Kanal D'nin fenomen dizisi 'Öyle Bir Geçer Zaman ki'de hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle ünlenen Wilma Elles, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla hamile olduğunu duyurmuştu.

"Çok seviniyoruz"

Sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarıyla verdiği pozları yayınlayan Elles şu ifadeleri kullanmıştı:

“Herkese iyi bayramlar. Her zaman ama özellikle bayramlarda ailenin önemi ön plana çıkıyor. Güçlü bir aile hayatın bütün zorluklarını aşmanızı sağlıyor ve sevinci kat kat katlıyor. Ailemizi inşallah büyüteceğimiz Milat, Melodi’ye kardeş beklediğimiz için…Bu mucizeyi yaşadığımız için çok müteşekkiriz. Çok seviniyoruz. Melodi, Milat, Mehmet Şah ve ben çok heyecanlıyız.”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Wilma Elles (@wilmaelles1)'in paylaştığı bir gönderi

Yeni pozlar

Wilma Elles şimdi ise doğum öncesi tatile çıktı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından karnı burnunda yeni pozlarını yayınladı. Elles'in karnının iyice belirginleştiği görüldü. Elles'in paylaşımı takipçileri tarafından hem beğeni hem de yorum yağmuruna tutuldu.